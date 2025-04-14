Бонус Лиги Ставок на 2222 рубля за регистрацию

Фрибет можно ставить ординаром с кэфом от 1.50. Он действует 7 дней и должен быть использован полностью. После этого беттор имеет возможность снять чистый выигрыш.

Участник должен подтвердить свои данные по запросу организатора, иначе пари с фрибетом будут аннулированы.