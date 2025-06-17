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17 июня 5:46ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозитАкции

Забивайте вместе с Мбаппе от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Реал Мадрид

500 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Получай бонусы за результативность французской суперзвезды!

Букмекерская компания «Марафон» запускает акцию приуроченную к выступлениям мадридского «Реала» на Клубном чемпионате мира. Предложение действует только для новых пользователей, которые зарегистрировались с 12 по 27 июня. Они могут получить фрибет 500 рублей за каждый гол Килиана Мбаппе в матчах группового этапа КЧМ.

Как получить бонус от БК Марафон на 500 рублей за ставки на мадридский Реал

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Для участия в акции следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 12 июня до 27 июня 2025 года.

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2. Пройдите полную процедуру верификации.

3. Откройте страницу акции и кликните по кнопке «Участвовать».

4. Сделайте до старта игры одиночную ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Матчи для заключения пари:

  • «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль» (18.06).
  • «Реал» Мадрид – «Пачука» (22.06).
  • «Ред Булл Зальцбург» – «Реал» Мадрид (27.06).

За каждый забитый мяч Килианом Мбаппе в игре, на который было заключено пари, участник акции получает фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы в расчет не идут, результат ставки не влияет на начисление бонуса. 

Игрок может участвовать в предложении по каждому из 3 матчей. Главное, чтобы на каждую встречу было оформлено отдельное пари. Количество фрибетов не ограничено. Все зависит от того, сколько раз француз отличится.

Как отыграть бонус БК Марафона на 500 рублей за голы Мбаппе

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Начисленные фрибеты можно использовать в течение 7 дней с момента получения. Их разрешается ставить только ординаром на любое событие в линии БК «Марафон» с коэффициентом не выше 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

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Основные условия акции сведены в наглядную таблицу.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.06.2025 (04:00 МСК)

Ставки в лайве, экспрессы, мультиставки, пари с фрибетами, бонусами, досрочной выплатой или редактированием не учитываются в рамках акции.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Фрибеты начисляются за каждый гол Мбаппе➖ Акция доступна только новым игрокам
➕ Простые и понятные правила 

Заключение

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Килиан Мбаппе — прирожденный голеадор. Для него забивать мячи — это привычное дело. На групповом этапе соперники «Реала» не выглядят непроходимой преградой, поэтому у француза есть все шансы проявить себя.

Валентин Васильев

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