Забивайте вместе с Мбаппе от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Реал Мадрид

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запускает акцию приуроченную к выступлениям мадридского «Реала» на Клубном чемпионате мира. Предложение действует только для новых пользователей, которые зарегистрировались с 12 по 27 июня. Они могут получить фрибет 500 рублей за каждый гол Килиана Мбаппе в матчах группового этапа КЧМ.
Для участия в акции следуйте инструкции:
1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 12 июня до 27 июня 2025 года.
2. Пройдите полную процедуру верификации.
3. Откройте страницу акции и кликните по кнопке «Участвовать».
4. Сделайте до старта игры одиночную ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Матчи для заключения пари:
За каждый забитый мяч Килианом Мбаппе в игре, на который было заключено пари, участник акции получает фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы в расчет не идут, результат ставки не влияет на начисление бонуса.
Игрок может участвовать в предложении по каждому из 3 матчей. Главное, чтобы на каждую встречу было оформлено отдельное пари. Количество фрибетов не ограничено. Все зависит от того, сколько раз француз отличится.
Начисленные фрибеты можно использовать в течение 7 дней с момента получения. Их разрешается ставить только ординаром на любое событие в линии БК «Марафон» с коэффициентом не выше 4.00.
Основные условия акции сведены в наглядную таблицу.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.06.2025 (04:00 МСК)
Ставки в лайве, экспрессы, мультиставки, пари с фрибетами, бонусами, досрочной выплатой или редактированием не учитываются в рамках акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты начисляются за каждый гол Мбаппе
|➖ Акция доступна только новым игрокам
|➕ Простые и понятные правила
Килиан Мбаппе — прирожденный голеадор. Для него забивать мячи — это привычное дело. На групповом этапе соперники «Реала» не выглядят непроходимой преградой, поэтому у француза есть все шансы проявить себя.