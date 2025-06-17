Забивайте вместе с Мбаппе от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Реал Мадрид

Для участия в акции следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 12 июня до 27 июня 2025 года.

2. Пройдите полную процедуру верификации.

3. Откройте страницу акции и кликните по кнопке «Участвовать».

4. Сделайте до старта игры одиночную ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Матчи для заключения пари:

«Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль» (18.06).

«Реал» Мадрид – «Пачука» (22.06).

«Ред Булл Зальцбург» – «Реал» Мадрид (27.06).

За каждый забитый мяч Килианом Мбаппе в игре, на который было заключено пари, участник акции получает фрибет номиналом 500 рублей. Автоголы в расчет не идут, результат ставки не влияет на начисление бонуса.

Игрок может участвовать в предложении по каждому из 3 матчей. Главное, чтобы на каждую встречу было оформлено отдельное пари. Количество фрибетов не ограничено. Все зависит от того, сколько раз француз отличится.